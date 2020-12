Ook Jozef en Maria dragen mondmasker in kerststal Steenokkerzeel

Roland is in 1994 met de kerststal begonnen in de Mulslaan. Al was ze toen een stuk kleiner dan nu. "Ik had toen twee mannequins op de kop kunnen tikken. En toen heb ik voor het eerst een kerststal gebouwd met die twee sukkelaars die er in stonden. Ik heb dat altijd proberen te verbeteren. En zo kwamen er ook paspoppen bij die ik hier en daar bij faillissementen kon kopen. Dat is ook veel beter dan stenen beelden." En daar heeft hij best veel werk aan. "De stal opzetten duurt twee dagen, maar de binneninrichting een dikke week. Het moet mijn goesting zijn, anders ga ik niet open."

Het resultaat kan je nog tot 7 januari bewonderen in de Mulslaan in Steenokkerzeel.