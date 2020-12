Maandag is het zover, dan start ons land met de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. Inwoners van woonzorgcentra komen het eerste aan de beurt, gevolgd door het personeel en de zorgverleners. En zo zal stapsgewijs iedereen (die dat wil) gevaccineerd worden. Heb jij nog vragen over de vaccins zelf of over de vaccinatiestrategie van ons land? Stel ze hieronder en wij beantwoorden ze in Het Journaal van 19 uur.