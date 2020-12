Paribas Fortis wordt enige aandeelhouder van bpost bank

BNP Paribas Fortis neemt de 50 procent aandelen van bpost in bpost bank over. Daarover hebben bpost en BNP Paribas Fortis een niet-bindende intentiebrief afgesloten. BNPPF wordt zo de enige aandeelhouder van bpost bank, klinkt het in een persbericht. Voor de klanten zou er niets veranderen.