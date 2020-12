Politie Ieper verklapt strategie van coronapatrouilles: "Zit je met 4 in de wagen? Dan houden we je tegen"

Nog enkele uren te gaan en we vieren kerstavond in dit gekke coronajaar. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft opgeroepen tot nultolerantie en strenge controles op de coronamaatregelen. Bij de politiezone Arro Ieper is commissaris Wim Vanneste vanavond van dienst. Hij geeft aan zijn patrouilles onder meer de opdracht om in de vooravond auto's tegen te houden waarin meer dan 4 à 5 mensen zitten. Die hoeven zich niet meteen aan een boete te verwachten. "We gaan gewoon eens luisteren waar ze naartoe rijden. En we gaan de regels nog eens duidelijk uitleggen", vertelt Vanneste.

Als het gezelschap niet in regel is, krijgt het de boodschap om terug naar huis te rijden. En dat kan de politie vervolgens ook controleren. "We hopen natuurlijk dat de mensen eerlijk zijn. Maar we beschikken over verschillende burgerwagens die ingeschakeld kunnen worden om te controleren waar de mensen naartoe rijden: naar huis of alsnog naar een lockdownfeestje. In dat laatste geval, gaan de agenten repressief optreden."