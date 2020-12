President Trump weigert defensiebegroting van 740 miljard dollar te ondertekenen

Trump had eerder al kritiek op de begrotingsplannen en herhaalde die in zijn veto. Volgens hem gaan ze in tegen zijn America Firstbeleid, hij noemde ze “ongrondwettelijk” en “een cadeau aan China en Rusland”. En dus gebruikt hij zijn veto: hij wil zijn handtekening niet zetten onder de begroting van om en bij de 740 miljard dollar. Op zich is dat al opmerkelijk, want sinds 1961 is de begroting altijd goedgekeurd.