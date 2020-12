Priester uit Ieper zendt kerstviering live uit op internet

Voor Mathias zelf zit een uitgebreid feest er niet in vanavond. "Ik ga alleen vieren thuis, in de pastorie. Maar dat is ok. Morgen ga ik bij mijn ouders, mijn knuffelcontacten, gourmet eten. En het belangrijkste aan Kerst, voor mij, is de geboorte van Jezus te kunnen vieren. Vanavond kunnen voorgaan tijdens de eredienst en vooraf en achteraf wat bijpraten met mijn collega's in de sacrestie, is voor mij al mooi genoeg."