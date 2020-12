Professor Europese Politiek Hendrik Vos: "Brexitsprookje van Boris Johnson is met deze deal doorprikt"

"Het idee van de brexit was dat de Britten weer baas over eigen land zouden zijn, dat ze zich niks zouden moeten aantrekken van andermans regels, maar dat sprookje is nu doorprikt. Als de Britten handel willen drijven met de EU (hun grootste afzetmarkt), dan zullen ze zich aan Europese regels moeten houden. Daar hebben ze een enorme toegeving moeten doen."



4,5 jaar geleden werd de brexit afgetrapt door de uitslag van een referendum, waarin de Britten met een nipte meerderheid voor een vertrek uit de Europese Unie stemden. "Heel de brexitcampagne toen was één grote mythe, een fabel en dat zal Johnson nu aan zijn bevolking en aan het parlement moeten uitleggen."



Johnson kan wel uitpakken met een prijs(je). Een kwart van de visserijrechten voor Europese vissers zal de komende jaren geleidelijk aan worden teruggeschroefd. Voor het overige blijft alles wat visserij betreft bij het oude. "Dat wordt als een overwinning verkocht, maar voorts gaat het vooral om terminologie. "We zijn weer baas over eigen regels", klinkt het, maar als de Britten eigen regels maken, zal de EU zeggen dat ze dan geen handel meer kunnen drijven met Europa. Zo'n arrogantie kan je je permitteren als je baas van de wereld bent, maar dat zijn de Britten al lang niet meer", besluit Vos.