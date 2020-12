Republikeinen blokkeren poging van Democraten om coronasteunpakket te verhogen

Een Democratisch wetsvoorstel om aan de meeste werkende Amerikanen een eenmalige cheque van 2.000 dollar te geven, is tegengehouden door de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder deze week het coronasteunpakket van het Congres afgewezen omdat hij onder meer de financiële steun van 600 dollar te laag vond.