Russische cameraploeg filmt hoe agentes machteloos staan tegenover aanwezigen lockdownfeest Anderlecht

Op het feit dat er maar twee agentes aanwezig waren, kreeg de korpschef intussen veel kritiek. "Zo hebben we altijd al gewerkt, zegt hij. "We sturen twee mensen uit om te kijken wat er aan de hand is, Indien nodig kan er versterking gevraagd worden. Dat is hier ook gebeurd, maar de mannen zijn beginnen trekken en duwen. Daar kon weinig aan gedaan worden. Daarnaast staat de veiligheid van mijn mensen voorop. Sommige van de mannen hadden geen mondmasker op. Ik wil niet dat mijn mensen ziek worden. En we moeten ook altijd opletten met geweld tegen agenten, veiligheid is in deze prioritair."