Uniek mini-kerstconcert van stadsbeiaardier in Lier: zachte "Stille Nacht" om middernacht

Stipt om middernacht, vanavond en morgenavond, zal in Lier het kerstlied "Stille Nacht" weerklinken vanop de beiaard in de Sint-Gummarustoren. "Ik ga dat uiteraard heel zacht doen, dus wie al slaapt zal het niet horen, denk ik", zegt stadsbeiaardier Koen Van Assche. "Maar veel mensen zullen om middernacht door de avondklok alleen thuis zitten en hen willen we iets speciaals geven."

Als je het wilt horen zet je best je raam open: "Het is bekend dat geluid 's nachts ver draagt, dus dan zouden veel mensen het wel kunnen horen." En wie toch te ver van de Sint-Gummarustoren woont, kan het mini-concert - het zal maximaal 3 minuten duren - volgen via de Facebookpagina "Beiaard Lier".