BEKIJK: Unieke ontmoeting tussen wolven en everzwijn op beeld vastgelegd in Limburg

Een wildcamera van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft beelden vrijgegeven van een unieke ontmoeting tussen twee wolven en een everzwijn (zie video bovenaan). De beelden, die gemaakt werden in Limburg, dateren van 17 september, maar werden deze week pas vrijgegeven. De twee jonge wolven horen bij een roedel van twee ouders, August en Noëlla, en vijf welpen. Intussen zijn twee welpen doodgereden in oktober, waardoor er nog drie in leven zouden zijn.