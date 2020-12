Vrachtwagenchauffeur Tom Swaens staat al 30 uur stil op de weg richting Dover: "Nog 2 dagen en mijn voedsel is op"

"Ik sta al 30 uur op dezelfde plek", zucht de chauffeur van transportbedrijf Fetrans in Tessenderlo, "maar ik ben al in het Verenigd Koninkrijk sinds zondagavond. Je hebt hier op de snelweg een rij voor wie de boot neemt en eentje voor de trein, waar ik sta. Wij staan nog steeds op dezelfde plaats sinds dat we hier zijn gearriveerd, maar de rij voor de boot gaat sneller vooruit. Ze hebben de vrachtwagens ook zo dicht op mekaar gezet dat ik niet eens van rij kan veranderen."



De chauffeurs mogen de Europese Unie pas in wanneer ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen, maar het testen van die chauffeurs gaat niet van een leien dakje en duurt heel lang. Daarnaast hebben de chauffeurs weinig voorzieningen. "Eten en drinken heb ik nog voor een dag of twee, en dan is het gewoon op", vertelt Swaens. "We hebben wel al een fles water, koffie, een peer, een zakje chips en twee kleine boterhammen met kaas gekregen. Wanneer ze nog eens iets komen brengen, dat weet ik niet."