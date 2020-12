VRT-archief bezorgt Ieperling en zoon van ex-voetballer met alzheimer unieke beelden: "Het zal de eerste keer zijn dat ik mijn papa zie voetballen"

Tijdens een gesprek op Radio 2 West-Vlaanderen verraste presentatrice Margot Derycke Jeison en zijn papa ook met bewegende beelden uit het VRT-archief. Archivist Alain Van Driessche heeft die samen met zijn collega's voor hen opgezocht. "Ons archief is vrij goed gestructureerd", vertelt Alain. "Eenmaal we wisten dat Gilberto in het seizoen '64-'65 bij Standard heeft gespeeld en dan nog 2 jaar bij Gent, was het enkel een kwestie van kijken tijdens welke wedstrijden hij was opgesteld. We hebben in totaal een 20-tal journaalfilmpjes teruggevonden waarin hij te zien is."