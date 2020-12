VS klaagt supermarktketen Walmart aan voor vermeende betrokkenheid bij opiatencrisis

In de Verenigde Staten mogen supermarkten ook zware medicatie verkopen, zoals sommige opiaten, die je in België alleen in de apotheek kan verkrijgen. Opiaten of narcotica zijn sterk verdovende en pijnstillende geneesmiddelen, zoals oxycodon, morfine en fentanyl. Ze kunnen ook een geluksroes teweeg brengen en zijn erg verslavend.