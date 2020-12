Wanneer kunnen we de regels versoepelen? Het antwoord is niet zo eenvoudig als je misschien denkt

Het is de voorbije maanden eindeloos herhaald: of de cijfers snel dalen, hangt voor een groot stuk af van ons gedrag. Hoe meer mensen de regels aan hun laars lappen, hoe langer het zal duren. En omgekeerd: hoe beter we de regels volgen, hoe sneller het leven weer normaal zal zijn.

Veel mensen zijn al die regeltjes natuurlijk beu, dat is begrijpelijk. "De vrijwillige motivatie blijft schommelen rond de 50%, maar we zien meer signalen van ontmoediging dan in de eerste golf ", zegt Maarten Vansteenkiste. "Mensen volgen steeds vaker de maatregelen uit moet-ivatie, maar het is cruciaal dat ze blijven inzien dat de maatregelen zinvol zijn. "

Volgens Vansteenkiste moeten we daarom niet enkel inzetten op het controleren en bestraffen van overtreders. "Handhaving is natuurlijk belangrijk, maar het mag er niet voor zorgen dat het gevoel van moeten de overhand neemt. Dat brengt op termijn geen zoden aan de dijk."

Wat wel zoden aan de dijk brengt, is juist en helder informeren. "Je moet het risicobesef hooghouden, bijvoorbeeld door verhalen uit de gezondheidszorg te delen. Je kan mensen ook uitleggen hoe de cijfers zouden evolueren als we de maatregelen in de kerstvakantie aan onze laars lappen. Zo maak je hen bewust van de risico's, zodat er engagement ontstaat om je aan de regels te houden. Mensen beseffen dan zelf wel dat het sop de koel niet waard is. Dat je de regels beter niet omzeilt."