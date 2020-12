Wie heeft zorgjuf Mieke Verlinden (59) in Noorderwijk vermoord? Speurders zoeken man met orthopedische schoenen

Op dinsdag 10 november heeft Miek Verlinden om 9 uur de post nog uit de brievenbus gehaald. Wat daarna is gebeurd, blijft voorlopig onduidelijk. De onderzoekers vermoeden dat de vrouw is vermoord tussen 9 uur en 10.34 uur. Verlinden ontving op dat moment nog een WhatsAppbericht, maar daarop heeft ze niet meer gereageerd.

De speurders denken dat de dader heeft aangebeld en via de voordeur de woning is binnengegaan. "Miekes slippers lagen als het ware uitgeschopt in de woonkamer en een eetkamerstoel stond op een vreemde plaats. Het slachtoffer is vermoord in de keuken. Een portefeuille met geld bleef onaangeroerd liggen op de eetkamertafel", schrijft de politie in haar opsporingsbericht.