Dan toch nog coronavaccinaties voor jaareinde in woonzorgcentra Vlaams-Brabant? "Ja, als in Puurs alles goed verloopt"

In 'Terzake' liet minister Frank Vandenbroucke gisterenavond weten dat er op 30 december, twee dagen nadat de eerste corronavaccins worden toegediend in drie woonzorgcentra in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, er mogelijk een tweede testronde zal plaatsvinden in Vlaams-Brabant. "Als alles goed verloopt in Puurs, kunnen we op 30 december ook in enkele woonzorgcentra in Vlaams-Brabant starten met vaccineren", zei Vandenbroucke. "De keuze voor Vlaams-Brabant heeft alles te maken met het feit dat de vaccins bewaard worden in het UZ Leuven. Het gaat om die provincie omdat we geen te groot transport willen doen dan."