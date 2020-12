Zeker 33 doden bij schipbreuk op Albertmeer in Congo

"Tot nu zijn er zeker 33 doden te betreuren", dat zegt Vital Adubangu, de plaatselijke chef van Wangongo, dat in de provincie Ituri ligt. "Zeven mensen konden zichzelf in veiligheid brengen”, zei hij nog aan de nieuwssite actualite.cd. Het bootje zou gekapseisd zijn door een plotse sterke wind, wist Adubangu nog.

Het bootje was vertrokken in Oeganda. Officieel ligt het verkeer tussen Oeganda en Congo stil vanwege de coronapandemie, maar er is nog veel clandestien transport. Mensen nemen nog vaak nachtboten en trachten zo de coronaregels te omzeilen.



Volgens Adubangu gaat het bij deze schipbreuk om Congolese handelaars die wilden terugkeren vanuit Oeganda. Door de coronapandemie zitten deze mensen vaak vast in Oeganda, verduidelijkt hij.



De chef betreurt dat ze gedrag hebben gesteld dat heeft geleid tot hun dood en dat ze het verbod op nachtboten niet hebben gerespecteerd. Hij benadrukt dat het nemen van nachtboten nog verder ontmoedigd moet worden.