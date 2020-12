Voorzichtig goed nieuws van coronafront: "Als trend zich doorzet, verwachten we daling besmettingen"

Wat ook belangrijk is: we zien een vrij consistent patroon over de provincies. Met andere woorden, de daling van het stijging is zowat overal te zien. "We keken met enige zorg naar de noordelijke provincies, Antwerpen en Limburg, omdat de cijfers in Nederland niet goed zijn. Maar we zien dat Antwerpen evengoed een krimp laat zien, zij zitten nu ook op een status-quo terwijl dat 20 à 30 procent was enkele dagen geleden."

"In Limburg zien we wel nog een stijging, maar een provincie als Namen waar we toch bezorgd over waren, laat een veel kleinere stijging van enkele procenten zien." Enkel in Brussel zijn de cijfers niet goed: daar is er een stijging van ongeveer 20 procent. "Dat heeft te maken, voor zover we weten, met enkele uitbraken in woonzorgcentra daar. En tegelijk is het testbeleid in Brussel en voor een stuk ook in Franstalig België verder uitgebreid. Dus alles bij elkaar is dit voorzichtig goed nieuws."