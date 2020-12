Belgische jongen van 9, die door moeder ontvoerd was naar IS-gebied in Syrië, is terug in ons land

De jongen zat een tijd met zijn moeder in een Koerdisch gevangenenkamp in Syrië. Ze weigerde altijd om hem af te staan, maar heeft dat nu toch gedaan. Na onderhandelingen tussen ons land en de Koerden kon de jongen nu gerepatrieerd worden. Hij kan bij zijn vader in ons land terecht.



Het is niet de eerste keer dat een kind vanuit ons land ontvoerd werd door een ouder naar Syrië. Child Focus heeft weet van in totaal 5 gevallen. De jongen van 9 was het laatste gekende geval. Hij leefde al 6 jaar in Syrië, waarvan de laatste jaren in kampen.