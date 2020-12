Openhartige Queen Elizabeth "zegt eindelijk wat ze wil" in alternatieve kerstboodschap, maar niets is wat het lijkt

"Deepfake-technologie is de angstaanjagende nieuwe frontlijn in de strijd tussen desinformatie en waarheid", zegt Katz in een mededeling. "De alternatieve kerstboodschap, die schijnbaar verkondigd wordt door een van de meest vertrouwde en betrouwbare mensen in ons land, doet er ons op een krachtige manier aan herinneren dat we niet langer onze eigen ogen kunnen geloven."

In haar boodschap zegt de alternatieve Queen ook cryptisch: "Als er een thema in mijn boodschap van vandaag zit, is dat vertrouwen. Vertrouwen in wat echt is en wat niet."