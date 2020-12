Een strijd om leven en dood: onze ploeg filmde op kerstavond op intensieve zorg in ziekenhuis in Antwerpen

Kerstnacht of niet, voor wie in de zorg werkt, loopt de plicht voort, zeker ook in de ziekenhuizen. De werkdruk daar is al lang heel hoog, want het is echt een bikkelhard jaar geweest. Eén van onze ploegen heeft kerstavond doorgebracht op de dienst Intensieve Zorg van het Middelheim Ziekenhuis in Antwerpen. De strijd om leven en dood wordt daar constant gevoerd, zoals u kan zien in bovenstaande video.