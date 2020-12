In overall en mét helm op wekt koor de Notre-Dame van Parijs weer tot leven

Ruim 20 maanden na de zware brand in de kathedraal heeft het koor van de Notre-Dame in Parijs weer een optreden gegeven. Alles gebeurde met de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo droegen de muzikanten een overall en een helm - want er ligt nog veel puin in de kathedraal. En de cameramensen deden daar met een mondmasker nog een schepje bovenop. Door corona was de kathedraal voorts helemaal leeg. Het unieke moment en de prachtige klanken werden uitgezonden op de Franse televisie. Een fragment van het optreden kunt u alvast bekijken in bovenstaande video.