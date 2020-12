Duizenden truckers in Dover brengen kerstdagen door in hun cabine: "Eerst nog grapjes, maar nu is het stilletjes"

In en rond de Britse havenstad Dover brengen duizenden vrachtwagenchauffeurs noodgedwongen de kerstdagen alleen in hun cabine door. Ze zitten al dagenlang vast, sinds de grens met het Verenigd Koninkrijk afgelopen zondag dicht ging vanwege de virusmutatie die er rondwaart. Vandaag, op Kerstmis, zijn er uitzonderlijk veerboten ingezet van Dover naar Calais in Frankrijk. In de loop van morgen zou de situatie opgelost moeten zijn, zeggen de havenautoriteiten. Er is dus stilaan hoop voor de truckers. "Iedereen wil hier weg, iedereen wil naar huis."