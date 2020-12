Liveblog: Aantal bevestigde besmettingen lijkt te stabiliseren

Zelfs in de slechtste tijden zouden christenen geloof in God moeten hebben. Dat was de boodschap van paus Franciscus in een door corona overschaduwde kerstavondmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het kerstkind kan ons ook dit jaar troost bieden, zei de paus. "Zijn ontwapenende liefde herinnert ons eraan dat we geen zelfmedelijden moeten hebben, maar de tranen moeten wegnemen van anderen die lijden."

In verband met de coronacrisis en de avondklok in Italië begon de viering om 19.30 uur, twee uur eerder dan normaal. Zo'n 200 personen, geestelijken en ander publiek, woonden de mis bij, in plaats van de gebruikelijke duizenden. Ze hielden afstand en droegen mondkapjes.

Niet alleen de kerstavondmis was anders. De paus spreekt vandaag ook geen mensenmassa toe op het Sint-Pietersplein, met de traditionele zegen Urbi et orbi (voor de stad en voor de wereld) vanaf het middenbalkon van de basiliek. Hij zal de zegen uitspreken vanuit het vanuit het Apostoloische Paleis, dat wordt online gestreamd.