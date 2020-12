430.000 liter water stroomt weg in Mechelen nadat watertank is opengescheurd

De watertank stond bij het tapijtenbedrijf Classis aan de Zeutestraat in Mechelen, vlak bij de vaart, en is vanmorgen opengescheurd. Volgens de eerste berichten zouden wel 430.000 liter water zijn weggestroomd.

Een deel van het water liep het bedrijf in, waardoor er heel wat schade is aan de opgeslagen tapijten. Ook een buitenmuur van het bedrijf stortte in. Het water liep ook in enkele achtergelegen tuintjes en tuinhuizen. Ook daar is er heel wat schade.

Het zal dagen of zelfs weken duren vooraleer alle smurrie is opgeruimd en de schade is hersteld. Waarom de tank plots openscheurde, is nog niet duidelijk.