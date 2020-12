Neverland-ranch van Michael Jackson verkocht voor 22 miljoen dollar

De ranch in Californië, die genoemd werd naar de fantasiewereld in "Peter Pan" waar kinderen nooit opgroeien, is meer dan duizend hectare groot en telt 22 structuren, waaronder een luxevilla van 1.100 vierkante meter. Het extravagante landgoed bevat ook onder meer verschillende gastenverblijven, een zwembad, een basketbalveld een tennisveld, een cinemazaal, een spoorweg en een pretpark. Jackson hield ook orang-oetangs en een olifant op het terrein.

Neverland werd verkocht aan miljardair Ron Burkle, een vroegere medewerker van Jackson en de medeoprichter van investeringsmaatschappij Yucaipa Companies. Hij kocht de ranch voor een fractie van de oorspronkelijke vraagprijs. In 2015 werd de ranch voor 100 miljoen dollar te koop gezet, vorig jaar was de vraagprijs nog slechts 31 miljoen dollar. Jackson betaalde in 1987 19,5 miljoen dollar voor de ranch.

In de jaren negentig en 2000 werd Neverland het centrum van verschillende onderzoeken naar beschuldigingen van aanranding van kinderen door Jackson. De zanger ontkende de beschuldigingen, stond in 2005 terecht en werd vrijgesproken van de aanklacht een 13-jarige jongen op het landgoed te hebben misbruikt.

Jackson keerde nooit meer terug naar Neverland. Vier jaar later, in juni 2009, stierf hij in Los Angeles na een hartstilstand die werd veroorzaakt door een overdosis medicijnen. Na zijn dood doken nieuwe beschuldigingen op van misbruik, onder meer in de documentaire "Leaving Neverland" uit 2019.