Uitzonderlijk veerboten met Kerst tussen Calais en Dover

"De haven van Calais en de maatschappijen P&O Ferries en DFDS hebben beslist hun activiteiten op vrijdag 25 december aan te houden, die traditioneel opgeschort zijn op kerstdag", aldus de havendirectie. Die beslissing is genomen om de repatriëring mogelijk te maken van de vrachtwagenchauffeurs die vastzitten in Dover door nieuwe gezondheidsmaatregelen om Frankrijk binnen te komen. "De overtocht zal enkel gebeuren in de richting Dover-Calais", aldus nog de havendirectie.

Het verkeer is ook afhankelijk van de testcapaciteit aan Britse zijde. Iedereen die inscheept, moet een negatieve coronatest voorleggen die minder dan 72 uur oud is. En om de testcapaciteit te vergemakkelijken zal het Britse leger 800 militairen sturen ter ondersteuning.

De maatschappij Getlink die de Kanaaltunnel uitbaat, zei dat donderdag 1.238 vrachtwagens uit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk zijn getransporteerd via de tunnel. In totaal zijn dat 1.688 vrachtwagens sinds de grens is heropend. Een woordvoerder verduidelijkte dat ploegen zijn gevonden om de capaciteit op 25 en 26 december te verhogen. Tussen donderdag en vrijdag zouden zo 3.000 vrachtwagens uit het Verenigd Koninkrijk door de tunnel kunnen. Enkele duizenden vrachtwagens staan nog steeds vast rond Dover.