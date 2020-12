Vlaamse (ex-)Erasmusstudenten teleurgesteld: "Jammer dat niemand die fantastische ervaring nog zal kunnen meemaken" 

Tijs Mampaey is vorig jaar via Erasmus gaan studeren in de Schotse hoofdstad Edinburgh. "Ik studeerde toegepaste taalkunde, Duits-Engels, en heb heel bewust voor het Verenigd Koninkrijk gekozen om mijn Engels te kunnen perfectioneren."

"Maar je leert tijdens zo'n uitwisseling ook heel veel interessante mensen kennen en doet geweldige ervaringen op."

"De beslissing van het Verenigd Koninkrijk is echt een gemiste kans. Het gaat ook moeilijk worden voor taalstudenten Engels om binnen Europa een universiteit te vinden waar de voertaal Engels is. Je kan natuurlijk ook zonder Erasmus naar het Verenigd Koninkrijk, maar dan betaal je je blauw. Daar studeren is enorm duur."