Cadeautjes openen via Zoom, klinken bij de vuurkorf, maar ook eenzaamheid verbijten: zo hebben jullie kerstavond gevierd

Kerstmis 2020 is er eentje voor in de geschiedenisboeken: de strenge coronamaatregelen dwingen ons om onze tradities opzij te zetten en de feestdagen in onze bubbel te vieren. VRT NWS mocht binnenkijken bij verschillende Vlaamse gezinnen en merkte heel wat creativiteit om er toch een mooie kerstavond van te maken. Proef in bovenstaande video mee van een (online)kerstsfeer met cadeautjes, lekker eten, eenzaamheid ook, maar toch vooral veel liefde.