Archeologen ontdekken uitzonderlijk goed bewaarde "antieke snackbar" in Pompeï

De snackbar bevond zich op een druk kruispunt in Pompeï. In de buurt zijn ook amforen, een fontein en menselijke resten aangetroffen. "Het kraam lijkt haastig gesloten en achtergelaten door de eigenaars, maar het is ook mogelijk dat iemand, misschien de oudste man, is achtergebleven en omkwam tijdens de eerste fase van de vulkaanuitbarsting", zegt Massimo Osanna, de directeur van de archeologische site.

Thermopoliums - afgeleid van het Griekse "thermos" (warm, red.) - waren erg populair ten tijde van de Romeinen. In Pompeï alleen al zouden er een 80-tal zijn geweest.

Pompeï werd in 79 na Christus bedolven onder een vier meter dikke aslaag, na een hevige eruptie van de vulkaan Vesuvius. Daarbij werd het leven in de stad als het ware "versteend". De archeologische site is 44 hectare groot en is nog maar voor een derde onderzocht.