Winkelen in Londen, tripje naar Schotland, studeren aan een Britse universiteit? Dit verandert voor u door de brexit

Hier verandert wel wat. De vrijheid van personenverkeer die we in de Europese Unie kennen, zal vanaf 1 januari niet meer gelden in het Verenigd Koninkrijk. De Britse overheid zal vanaf dan met een op punten gebaseerd immigratiesysteem werken en zal EU-burgers voortaan op eenzelfde manier behandelen als niet-EU-burgers. De Britse overheid wil vooral mensen aantrekken die een bijdrage kunnen leveren aan de Britse economie. Wie in het VK wil wonen en werken, zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen en kan op die manier voldoende punten verzamelen. Wie genoeg punten heeft, kan een visum aanvragen.

Wil u in het VK gaan werken en een visum bemachtigen, dan zal u onder meer moeten kunnen bewijzen dat u een jobaanbieding hebt bij een bedrijf of organisatie met een licentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat u de nodige vaardigheden voor die job hebt. Uw loon zal ook gelijk aan of hoger dan het in het VK vastgestelde minimumloon moeten zijn en u moet een zekere kennis van het Engels hebben. Zo’n visum zal u ook een duit geld kosten: tussen 600 en 1.400 pond (665 tot 1.550 euro). Daarbovenop komt nog een "gezondheidstoeslag" van ruim 600 pond per jaar, tenzij u in de gezondheidszorg werkt.

Voor de gezondheidszorg en "hoogopgeleid talent" met unieke vaardigheden waaraan in het VK een gebrek is, gelden overigens soepelere regels. En ook voor sporters gelden andere visumregels. (Meer informatie over werken in het VK vindt u hier.)

Ook als u in het VK wil gaan studeren, heeft u vanaf 1 januari een studentenvisum nodig. Om een visum te krijgen, moet u kunnen aantonen dat u een aanbod hebt om in een bepaalde school te studeren, moet u Engels kunnen spreken, schrijven en begrijpen en moet u over voldoende geld beschikken om de cursus te betalen en in uw levensonderhoud in het VK te voorzien. Uw visum moet voor uw vertrek naar het VK aanvaard zijn. Een studentenvisum zal 348 pond kosten (385 euro). (Meer informatie over studeren in het VK vindt u hier.)