Britse dubbelspion George Blake overleden

De in Rotterdam geboren George Blake, zoon van een Nederlandse moeder en Britse vader, was een voormalig lid van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1942 verhuisde hij naar Engeland en ging daar later aan de slag als agent voor de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 tijdens de Koude Oorlog.

Als geheim agent werd hij naar Korea gestuurd. Maar tijdens de Koreaanse Oorlog (1950-1953) kwam Blake in de gevangenis terecht.

Blake bood zijn diensten aan de Sovjets aan, nadat hij getuige was geweest van Amerikaanse bombardementen op de burgerbevolking in Korea.



