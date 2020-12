Burgemeester Gooik vergeet mondmasker: photoshop mag niet baten

Burgemeester Doomst beseft zelf maar al te goed dat dit niet kan: "We hebben daar de hele tijd de coronamaatregelen goed gevolgd. Enkel tijdens mijn speech - in de buitenlucht- droeg ik mijn mondmasker niet. In de drukte die daarop volgde, ben ik mijn mondmasker opnieuw vergeten opzetten." Omdat hij als burgemeester een voorbeeldfunctie heeft, moest de situatie toch rechtgezet worden: "Het is zeker niet oké. Het was niet de bedoeling en het zal in de toekomst ook niet meer voorvallen."