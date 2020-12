Drie Burundese blauwhelmen gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

"Drie blauwhelmen uit Burundi zijn gedood en twee anderen raakten gewond in Dekoa", in het centrum van het land, aldus de VN. Ze werden het slachtoffers van aanvallen van "niet-geïdentificeerde gewapende strijders" in Dekoa en in Bakouma. De aanvallen vinden plaats nadat de coalitie van rebellengroepen, die sinds een week een offensief voert tegen de overheid, vrijdag zijn staakt-het-vuren had verbroken. Woensdag hadden de rebellen eenzijdig een wapenstilstand van drie dagen aangekondigd in de aanloop naar de verkiezingen. Ze vroegen aan president Faustin Archange Touadera om de verkiezingen op te schorten aangezien er volgens hen niet werd voldaan aan de voorwaarden om de stembusgang goed te laten verlopen.

De regering weigerde op die eisen in te gaan, waarna de rebellencoalitie aangaf om het staakt-het-vuren te beëindigen. De verkiezingen in het land dat verwoest werd door burgeroorlogen en dat nog voor twee derde wordt gecontroleerd door gewapende groepen, zijn een grote uitdaging voor president Touadera, de grote favoriet, en voor de internationale gemeenschap.