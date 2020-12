Eenzame Italiaan van 94 jaar belt politie voor gezelschap

"Ik mis niets, ik mis enkel een persoon met wie ik op Kerstmis kan toasten", zei Francesco Sferrazza aan de politie. "Zijn er agenten die naar mijn huis kunnen komen voor tien minuten", vroeg hij. De man die in Alto Rene Terme woont, nabij de Italiaanse stad Bologna, zei dat zijn kinderen ver van hem wonen.

Zijn vraag had succes. Even later kwamen leden van de Carabinieri langs. Twee agenten toastten met de man op Kerstmis. Het Italiaanse persagentschap ANSA heeft een foto van de man en de agenten gepubliceerd.

Volgens een persbericht van het Italiaanse politiekorps vertelde de man hen anekdotes over zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook deed hij een videocall met zijn familieleden, met de agenten naast hem. Italië voerde strenge reisbeperkingen in tijdens de feestperiode, in een poging om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.