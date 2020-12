Eerste lading van Pfizer-vaccins aangekomen in UZ Leuven: "We zijn er helemaal klaar voor"

"De afgelopen weken en maanden hebben we met ons team heel hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen", zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de ziekenhuisapotheek van het UZ Leuven. "Vandaag was de grote test, en ik kan zeggen dat we met grote glans geslaagd zijn. Alles is in gereedheid gebracht, wij zijn er helemaal klaar voor."

"Vaccinatie is een belangrijke stap in het overwinnen van het virus. We leven al maanden met allerlei voorzorgsmaatregelen zoals afstand houden, een mondmasker dragen... Een vaccin is een volgende stap om het virus te helpen verslaan. In korte tijd hebben we wereldwijd veel vooruitgang geboekt om een vaccin te kunnen aanbieden op een veilige manier."



"Het UZ Leuven is vereerd dat we als eerste hubziekenhuis en als eerste symbolische verdeelplaats gekozen zijn", zegt De Rijdt. "Het is een bekroning van al ons harde werk de voorbije maanden. We stellen graag al onze kennis en kunde ter beschikking." De komende maanden zullen 41 hubziekenhuizen voor de verdere verdeling van de vaccins zorgen.