Federale politie vraagt om morgen niet naar de sneeuw in de Hoge Venen te trekken

"Er zijn duizenden bezoekers op de hoogvlakte", zegt Jean-Michel Spontin van het natuurpark Hoge Venen-Eifel aan de Franstalige omroep RTBF. "Het klopt dat het zicht prachtig is met al die sneeuw, maar als bezoekers naar hier komen, komen ze in een file terecht zoals op en overvolle autosnelweg. Van het idyllische beeld dat men zich voorstelt, schiet dan niet veel meer over eens men hier is." Volgens Spontin laten mensen hun auto her en der achter en zijn er gisteren zo'n 200 bestuurders beboet.