Rampzalige botsing vermeden: kolossale ijsberg A68 drijft rakelings langs eiland South Georgia

"Dit zal ongetwijfeld ook veel schade veroorzaakt hebben, maar de grote botsing is vermeden", weet Lhermitte. "Maar een passerende ijsberg is daar nu eenmaal ook een natuurlijk proces: de plaats staat bekend voor het passeren van ijsbergen."

De grootste stukken zijn inmiddels weer weg aan het drijven van het eiland, en zullen daarna noordwaarts keren, waar ze in steeds warmere wateren zullen terechtkomen en in een hele hoop kleinere stukken zullen breken." Eén grote breuk vond nog maar pas plaats: de hand met vinger is nu die vinger kwijt," zegt Lhermitte. Dat is mooi te zien op onderstaande foto die hij vrijgaf. Lhermitte geeft nog mee dat de breuk in 2017 het resultaat was van een natuurlijk proces dat al langer bestaat, en dat het weinig of niks te maken heeft met de klimaatopwarming.