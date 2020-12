Griekse marine sleept migranten terug naar zee

De beelden zouden op 24 december gemaakt zijn vanuit de lucht. In de korte video op Twitter is een patrouilleschip te zien van de Griekse marine. Je ziet dat er mensen van het schip op een reddingsvlot worden gezet. Het vlot is overdekt. Daarna sleept een kleiner bootje het vlot verder de zee op en laat het daar achter.



Je ziet op de beelden dat er mensen op het vlot zitten dat op volle zee achtergelaten wordt. Het is niet duidelijk te zien om hoeveel mensen het gaat. Het is ook niet bekend wat er uiteindelijk met de migranten en vluchtelingen is gebeurd.

