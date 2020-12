Kappers en schoonheidsspecialisten vaker besmet dan andere beroepen

Het rapport haalt ook specificieke risico's aan waaraan deze sector is blootgesteld. Haardrogers bijvoorbeeld die de viruspartikels makkelijker kunnen verspreiden. Of het feit dat een mondmasker dragen niet bij elke handeling mogelijk is, bijvoorbeeld bij een barbier of een visagist. Dat mensen in een kapperszaak of een schoonheidssalon vaak lange tijd samenzitten, vormt ook een grotere risico. "Het zijn beroepen waarbij men heel kort tegen het hoofd van een andere persoon komt. En dan is het vanzelfsprekend dat het risico hoger is om virussen over te dragen", zegt viroloog Marc Van Ranst die het rapport mee heeft opgesteld.