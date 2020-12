Liveblog: Aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land gaat opnieuw achteruit

De besmettelijke variant van het coronavirus die enkele dagen geleden voor het eerst gedetecteerd werd in het Verenigd Koninkrijk, duikt in meerdere landen op, binnen en buiten Europa. Er waren eerder al gevallen bekend in Nederland en in ons land, nu zijn daar nog Frankrijk, Japan, Libanon en Ierland bij gekomen.

In Frankrijk werd de besmetting geregistreerd bij een Fransman die op 19 december was teruggekeerd uit het Verenigd Koninkrijk. De besmetting werd twee dagen later vastgesteld. De persoon in kwestie heeft geen symptomen en is thuis in quarantaine gegaan. Het is de eerste keer dat nieuwe variant er gedetecteerd wordt.

Ook in Japan is de eerste besmetting met de nieuwe variant vastgesteld. Vijf mensen die tussen 18 en 21 december terugkeerden, werden in quarantaine geplaatst nadat ze een positieve test afgelegd hadden. Bij een van hen is dus de nieuwe variant geïdentificeerd. De man, een zestiger, voelt zich vermoeid. De vier andere besmette personen vertonen geen symptomen, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

