Luid gezoem en dikke gele rookpluim na ontploffing op industrieterrein in Temse, bekijk de beelden

Op een industrieterrein in Temse, tussen de E17 Gent-Antwerpen en de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, is vanmorgen een ontploffing geweest. In de wijde omgeving was een gele rookpluim te zien en was er ook een luid gezoem te horen. Op het terrein is een ondergrondse zuurstofleiding ontploft. Er zijn geen slachtoffers.