Politie legt bijeenkomst in synagoge stil: Joodse gemeenschap betwist wetsovertreding, maar is dat terecht?

"Het klopt dat de Raad van State het MB over gebedsvieringen had verworpen, maar dat ging over het aantal aanwezigen", luidt de reactie vanop het kabinet Binnenlandse Zaken. "Het ministerieel besluit had het over 5 en dat is bijgesteld naar 15. Daar was de Raad het mee eens. Deze week zijn pastoors naar de Raad van State getrokken om een uitzondering te krijgen, maar dat is verworpen. En dus is er niks gewijzigd: maximaal 15 personen aanwezig."

Bij de Raad van State zelf horen we een gelijkaardige reactie. "Er was gevraagd om het besluit over de eredienst met een maximum van 15 personen, te schorsen, maar daar is de Raad niet op in gegaan. En dus is er ook geen enkele uitzondering toegestaan. Verder wil de Raad op geen enkele manier ingaan op mogelijke interpretaties die worden gegeven aan een bepaald arrest."