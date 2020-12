Kaakklachten sterk gestegen door coronacrisis: "Veroorzaakt door mondmaskers en stress"

"Sinds maart zie ik in mijn praktijk steeds meer mensen met kaakklachten", vertelt kinesiste Fien Jonnaert, die gespecialiseerd is in kaakbehandelingen. "Net dan is ook de coronacrisis begonnen." Volgens Jonnaert is er tussen beide een oorzakelijk verband. "Maar ook stress is een belangrijke factor."

"In het begin van de coronacrisis steeg het aantal kaakklachten vooral bij het zorgpersoneel", merkt Jonnaert op. "Mensen die toen al volop mondmaskers droegen. Later is het aantal klachten blijven stijgen, toen de mondmaskers ook in het straatbeeld verschenen."

Volgens Jonnaert zijn de kaakklachten vooral te wijten aan een verkeerd gebruik van de mondmaskers. "Gebruik een passend mondmasker, dat niet afzakt, want als mondmaskers afzakken proberen we dat vaak te corrigeren met de kaak, en die is die beweging niet gewend."

"Met enkele simpele oefeningen kan je de spanning van je kaakspieren naar beneden halen. Gun je kaak bijvoorbeeld wat rust door ze in een rustpositie te houden. Mond lichtjes open, tongpunt tegen het gehemelte en lippen op elkaar. En onderdruk dus ook de drang om je masker goed te zetten door je kaak heen en weer te bewegen."

Beluister hieronder het gesprek met Fien Jonnaert in "De ochtend":