Luchthaven Manston weer vrachtwagenvrij, maar files in Zuid-Engeland nog niet voorbij: "Vandaag nog niets opgeschoven"

Daar staan ook nog altijd Vlaamse chauffeurs tussen, zoals Kristof Vorsselmans, die bevestigt dat de ellende nog niet voorbij is. "Voor mij staat een hele rij camions zover je kan zien en achter mij staan ook nog heel veel camions." Vorsselmans staat er al sinds woensdag in de file en is sindsdien nog niet echt veel opgeschoten. "Woensdag ben ik niets opgeschoven, donderdag 9 kilometer en gisteren maar 1 kilometer. En nu sta ik nog stil. Het is al 4 dagen zo en nu begint het toch wel zwaar door te wegen."

Chris Beukelaers heeft meer geluk. Hij is sinds gisteravond weer thuis en is opgelucht. "Het was heel hard. Je kon niet slapen uit schrik dat je je plaats kwijtraakt. Iedereen wil naar huis daar. Iedereen wil daar weg, want uiteindelijk hebben ze ons in gevangenschap gehouden. Uiteindelijk zijn er mensen gekomen die zelfs eten over de draad gooiden naar de chauffeurs, omdat zij niet naar de chauffeurs konden en de chauffeurs niet naar buiten konden. Het was echt onmenselijk."