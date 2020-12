K-pop is een goudmijn voor de muziekindustrie, maar ook voor de schoonheidssector. Zuid-Koreaanse tienermeisjes ondergaan zware chirurgische ingrepen om op hun idolen te lijken. Een dagje school missen om je ogen te laten vergroten of kaaklijn bij te snijden, het lijkt er normaal. Vooral de angst voor oordelende blikken motiveert meisjes om hun lichaam aan een dieet of plastische chirurgie te onderwerpen.