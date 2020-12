In deze barre tijden zijn we allemaal op zoek naar wat licht en vrolijkheid. In Zomergem, een deelgemeente van Lievegem, heeft de jeugdbeweging KSA de daad bij het woord gevoegd. Oud-leiders hebben daar 3.500 lampionnen aan de voordeur of op de oprit gezet, evenveel als er huizen zijn.