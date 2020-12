Antwerpen verbreedt voetpaden op het Zuid: "Sinds de coronacrisis zijn er meer wandelaars"

In het voorjaar van 2021 zal de stad Antwerpen in de wijk het Zuid in 11 straten bredere voetpaden maken. Dat doen ze omdat er meer behoefte is aan wandelruimte in stad. "Door het coronavirus zijn er meer wandelaars. Op de bredere voetpaden kunnen die de afstandsregels beter naleven", zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA).