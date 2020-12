Brandweer komt ter plaatse voor stormschade in Deurne en ontdekt cannabisplantage

In de Tweemontstraat in Deurne is zondag toevallig een cannabisplantage ontdekt. De brandweer kwam ter plaatse voor een melding van stormschade, toen er iets verdachts werd opgemerkt in een naburig pand. "De politie is ter plaatse gaan kijken en het bleek om een cannabisplantage te gaan", vertelt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.